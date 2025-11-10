Develi'ye 27 Milyon TL'lik İçme Suyu Yatırımı

Projede, 13 kilometrelik içme suyu hattının 450 metrelik kısmı, Gümüşören Barajı geçişi için modern bir mühendislik uygulaması olan yatay sondaj tekniği ile inşa edilecek. Yenice Mahallesi'nde açılan sondaj kuyusundan temin edilen içme suyu, Gümüşören Barajı üzerinden Hoşça, Havadan ve Çukuryurt mahallelerine ulaştırılacak. Bu sayede bölgedeki içme suyu temin sorunu çözülmüş olacak.

Yatay Sondaj Tekniği

Gümüşören Barajı geçişinin gerçekleştirilmesi, 450 metre uzunluğunda ve 17 metre derinliğinde bir alanda, 355 mm HDPE kılıf boru içerisinden 225 mm HDPE içme suyu hattı ile sağlanacak. Bu proje ile Hoşça ve Havadan mahallelerinde su kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Bu önemli yatırım, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir içme suyu ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Proje, modern altyapı teknikleri kullanılarak hayata geçiriliyor ve bu sayede bölge halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu tür projelerle hemşehrilerinin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edecek.