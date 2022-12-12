Develi'ye 35 kilometrelik modern ve konforlu yol yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle yollarının konforlu bir hale getirilmesi çalışmaları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın memleketi Şıhlı Mahallesi’nin de içinde yer aldığı grup yollarını 35 kilometrelik asfalt yol ile konforlu ve güvenli ulaşıma kavuşturdu. Mahalle yollarının yapılmasının çocukluk hayali olduğunu anlatan Başkan Büyükkılıç, “Amacımız hizmet etmek, amacımız dua almak” dedi.

Kent merkezi ve ilçelerde yerel yönetim hizmetlerini etkin ve en verimli şekilde vatandaşlara ulaştırmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği kırsal mahalleler Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla konforlu ve güvenli yollara kavuşuyor. Bu çerçevede Develi İlçesi, Şıhlı Mahallesi’nin de aralarında bulunduğu kırsal mahalle yolları konforlu ulaşım için asfaltlandı. 35 kilometrelik yol, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve mahallelilerden takdir topladı.

Develi ilçesi kırsal mahalleleri ziyaretlerinde Vali Çiçek ile birlikte ata toprağı Şıhlı Mahallesi’ni de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, hemşehrileri tarafından sevgi ve ilgiyle kucaklandı. Mahalle kıraathanesinde vatandaşlar ile sohbet eden Büyükkılıç’a mahalleli 35 kilometrelik yol çalışması ve diğer hizmetleri için teşekkür ederken “Şeref duyuyoruz, gurur duyuyoruz Sayın Başkanım sizlerle” dediler.

Mahalle kıraathanesinde konuşan Başkan Büyükkılıç, 35 kilometrelik konforlu yolun çocukluk hayali olduğunu anlatarak, “Çocukluğumdan beri hayalim olan, yollarda kaldığımız, kamyonlarla, kış şartlarında tatil döneminde, Ayşepınar bölgesi dâhil, o bölgede arabalarımızın çökmesi sonucu bizlerin yaya olarak köyümüze geldiğimizi günleri hiç unutmadık” dedi.

Çocukluk yıllarındaki anılarını da paylaşan Büyükkılıç, “Bir gün kan şekerim düşmüştü, bugün doktor olarak onu öyle yorumluyorum. Kış şartlarında yine araba yolda kalmış, sırtımızda çanta içerisinde kitap dolu, okuyup âlim olacağız ya. Yolda kaldık, elimizden tutarak, sürükleyerek o yeri zor çıktık. Hemen köyün girişinde rahmetli Halil amcamın, Senem teyzemin evinin önüne geldiğimizde bana yarım bardak pekmez içirdiler, gözümün önü çıra gibi açıldı. O zaman benim içimde bir ukde kaldı” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, çalışmalara bu bölgeden başlandığını belirterek, şunları söyledi:

“Burası daha sonra belediye oldu. Başkanlarımızdan rahmetli olanları Allah’tan rahmetle anıyorum, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Şartları gereği hizmet ettiler, imkânlarını seferber etmeye çalıştılar. Ben il başkanı olduğum dönemde yine bir siyasi çalışmaya geldiğimizde, köyümüzden dönerken kendi şahsi arabam da fena değildi, çukura düştüm, iki tekerim birden kesildi, acı bir hatıra işte. Stepnede bir teker var, onu taktık, ikinciyi bulamadık. Ayşepınar bölgesindeyiz, her taraf sinek, gecenin 11’i, yaz günü, arkadaşlar gecenin bir vakti lastik getirdiler, onu da taktık, Kayseri’ye döndük. Ne zaman bu bölgeye gelsem, içimizde bir ukdeydi, bu grup yolları diye nitelendirdiğimiz köylerimizin hep mağdur olduğunu bilirdim. Ekibimize bu konuyu paylaştığımızda, buradan başladılar.”

Diğer ilçelerinde grup yolları ile bu güzel hizmetlere kavuşacağını kaydeden Büyükkılıç, “Arkadaşlarımız, inanıyorum ki grup yolları olarak diğer ilçelerimizdeki bölgelere inşallah bu güzel hizmetlerle buluşturacaklar. Bu dönemde taşraya yaptığımız hizmetin hiçbir dönemde yapılmadığını buradan mesai arkadaşlarım da ifade ediyor. 16 ilçemize layık olmak için gece gündüz çırpınıyoruz. Amacımız hizmet etmek, amacımız dua almak. Ben o çukurlara düşerken, o yollarda sivrisineklere mahkûm olurken, benimle birlikte binlerce insan o rezillikleri yaşarken, böyle hizmetin başına geleceğimi beklemiyordum. Mevlam lütfetmiş, sizler sevmişsiniz, oylarınızla seçmişsiniz, bize yakışan size layık olmak” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç’ın çocukluğunda düşe kalka yürüdüğü yolları şu an Belediye Başkanı olarak kendisinin yaptığını ve bunun çok büyük gurur olduğunu ifade eden Vali Gökmen Çiçek ise, Başkan Büyükkılıç’ı tebrik ederek teşekkür etti. Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uzun yıllar önce bir tane çocuk düşe kalka, bazen arabası yollarda kalarak, yürüyerek, bazen karda, kışta, bazen çamurlu yollardan kahırlı yollardan yürüyerek, okula gidiyor. Babasıyla zaman zaman koyunlarla beraber yürüyor ve çıkıyor, buradan okuyor doktor oluyor. Şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak düşe kalka yürüdüğü yollar yapmak ona nasip oluyor. İnsanın çocuklukta çektiği ıstırabı bitirmesi her kula nasip olmaz. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Nereden nereye diye. Belediye Başkanımızın da hayatı bir mücadele ve azmin sonucunda Cenabı Allah nasip etmiş yapma imkânı bulmuş. Kendisine teşekkür ediyorum.”

Yıllardan beri bu yolun ne kadar önemli ve elzem olduğunu hep söylediklerini ve yolu yapmanın Başkan Büyükkılıç’a nasip olduğunu ifade eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, “Bizlerde Develi Belediyesi olarak Memduh Başkanımızdan aldığımız destekle, güçle buranın daha güzel bir hale gelebilmesi için elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz. Bize verdiği desteklerden dolayı Memduh Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu yolun ne kadar önemli ve elzem olduğunu hep söylerdik ama bu Memduh Başkanımıza nasip oldu. Emeklerinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.