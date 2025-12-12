Develi'ye Yeni Terminal Binası Hizmete Hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi ilçesine kazandırdığı 100 milyon TL'lik yeni terminal binasını hizmete sunmaya hazırlanıyor. Yapımı tamamlanan terminal binası, Develi Belediyesi'ne işletme yetkisi verilmesiyle birlikte faaliyete geçecek.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelere yönelik yatırım hamlelerine devam ederken, Develi’nin nüfus bakımından Kayseri'nin dördüncü büyük ilçesi olması nedeniyle bu projeye özel bir önem atfedildi. 2025 yılı Aralık ayı toplantısında, terminal binasının işletme yetkisi Develi Belediyesi’ne devredildi. Meclis üyeleri, terminalin 25 yıl süreyle Develi Belediyesi’ne tahsis edilmesi yönündeki öneriyi oybirliğiyle kabul etti.

Yeni terminal binasının Develi’ye hayırlı olması dileğinde bulunuldu ve bu süreçte emeği geçenlere teşekkür edildi. Ayrıca, Pınarbaşı ilçesinde yapılması planlanan yeni terminal binası için Ocak ayında ihalenin gerçekleştirileceği ve Mart ayında yer tesliminin yapılacağı bilgisi verildi.

Bu gelişmeler, bölgedeki ulaşım altyapısının güçlenmesine ve yerel hizmetlerin iyileşmesine katkı sağlayacak.

