Develide bıçaklı kavga: 1 ölü

Olay, Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Ö., aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bıçaklanan Süleyman Ö., hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Süleyman Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheliler gözaltına alınırken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.