Develigücü'de Başkan İbrahim Şimşek oldu

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Develigücü Kulübünde gerçekleştirilen genel kurulda İş adamı İbrahim Şimşek başkan seçildi.

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup’ta mücadele eden Develigücü’nde genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Develi’de yapılan genel kurul sonrasında iş adamı İbrahim Şimşek başkan seçildi. Yapılan genel kurul sonrasında Yunus Özer, Ali Törk, Kenan Çokkaş, Osman Dikkartın yönetim kurulunu oluşturdu. Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine ise Adem Demir, Ali Ekmen, Yunus Tuna, İsmail Balcı ve Muharrem Eseroğlu getirildi.

Develigücü’nde başkan seçilen İbrahim Şimşek; "Bu işe gönül veren arkadaşlarla yola devam edeceğiz. Maddi destek konusunda çalışmalar yapacağız. Maden ocağı ile sponsorluk anlaşması imzalayacağız. Belediye başkanımızdan destek talep edeceğiz. Kendi imkanlarımızı da kullanacağız. Şehir dışındaki hemşerilerimizi ziyaret ederek destek isteyeceğiz" dedi.