Develigücü deplasmanda kazandı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele veren Develigücü, deplasmanda Niğde Belediyespor'u 2-1 yendi.

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  • 09.03.2023 08:56
  • Güncelleme: 09.03.2023 08:56
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Develigücü deplasmanda kazandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele veren Develigücü, deplasmanda Niğde Belediyespor’u 2-1 yendi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 17. Hafta maçında Niğde Belediyespor ile Develigücü karşı karşıya geldi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüsü Stadı’nda oynanan maçta 3 gol atıldı. Develigücü, rakibi karşısında 2 kez öne geçtiği maçtan galibiyetle ayrıldı. Develigücü’ne 3 puanı getiren golleri 11. dakikada Talha Bulut ile 53. dakikada penaltıdan Abdulkadir Dilekçi atarken, ev sahibi takımın tek golü 24. dakikada Furkan İzin’den geldi.

Maçta alınan sonuçla Niğde Belediyespor 18 puanda kalırken, Develigücü ise puanını 22’ye yükseltti.

İHA

Kayseri Gündem
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