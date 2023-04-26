Develigücü ile Atletikspor arasındaki baraj maçı 1 Mayıs'ta oynanacak

 Kayseri'yi gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan ikinci takımın belirleneceği baraj maçı 1 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

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  • 26.04.2023 10:28
  • Güncelleme: 26.04.2023 10:28
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Develigücü ile Atletikspor arasındaki baraj maçı 1 Mayıs'ta oynanacak

Kayseri’yi Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden Talasgücü Belediyespor 3’üncü Lig’e yükseldi. Hacılar Erciyesspor sezonu 6’ncı sırada, bir diğer Kayseri temsilcisi Develigücü ise 7’nci sırada tamamladı. Statü gereği Develigücü Spor, Süper Amatör Küme Şampiyonu Atletikspor ile baraj maçı oynayacak. Müsabakanın kazananı gelecek sezon Hacılar Erciyesspor ile Bölgesel Amatör Lig’de Kayseri’yi temsil edecek. 

Süper Amatör Küme Şampiyonu Atletikspor ile Develigücü Spor arasında oynanacak olan baraj maçının 1 Mayıs Pazartesi günü oynanacağı açıklandı. Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha’da oynanacak maç saat 15.00’de başlayacak.

1ha

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