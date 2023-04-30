Develigücü ile Atletikspor karşı karşıya gelecek

Develigücü ve Kayseri Atletikspor yarın olay-out maçında karşı karşıya gelecekler.

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  • 30.04.2023 11:38
  • Güncelleme: 30.04.2023 11:47
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Develigücü ile Atletikspor karşı karşıya gelecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develigücü ve Kayseri Atletikspor yarın olay-out maçında karşı karşıya gelecekler.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-out maçında Develigücü ile Kayseri Atletikspor yarın Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada kazanmak için mücadele edecek. Sezonu Bölgesel Amatör Lig 6.grupta 43 puanla 7. sırada tamamlayan Develigücü ile Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonu olan Kayseri Atletikspor arasında yarın oynanacak zorlu mücadele öncesi nefesler tutuldu. İki takım arasında oynanacak olan zorlu doksan dakikayı kazanan ekip 2023-2024 sezonunda Kayseri’yi Bölgesel Amatör Lig’de temsil etmeye hak kazanacak. Play-out karşılaşmasına Kayserili futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Yarın Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada saat 15.00’de oynanacak olan Develigücü-Kayseri Atletikspor maçında Ankara Bölgesi Hakemlerinden Bedirhan Efeakdoğan düdük çalacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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