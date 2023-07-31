Develigücü'nde Erkan Demirel Dönemi
Bölgesel Amatör Lig (BAL) Kayseri temsilcisi Develigücü yönetimi, takımı yeni sezonda Teknik Direktör Erkan Demirel'e emanet etti.
- 31.07.2023 10:43
- Güncelleme: 31.07.2023 10:43
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Bölgesel Amatör Lig (BAL) Kayseri temsilcisi Develigücü yönetimi, takımı yeni sezonda Teknik Direktör Erkan Demirel’e emanet etti.
Sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız veren Develigücü SK, teknik adam arayışlarını da sonlandırdı. Develigücü SK., geçen yıl Mondihome Kayserispor’da görev yapan tecrübeli antrenör Erkan Demirel ile görüştü. Develigücü SK yönetimi ve Erkan Demirel her konuda anlaşmaya vardı.
2023-2024 sezonunda Develigücü SK Erkan Demirel yönetiminde maçlara çıkacak.
İHA
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