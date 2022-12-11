Develigücü'nün rakibi sahaya çıkmadı

Develigücü ile Başkent Şafakspor arasında oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 11. hafta karşılaşması, rakip takımın sahaya çıkmamasından dolayı oynanmadı.

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  • 11.12.2022 15:51
  • Güncelleme: 11.12.2022 16:13
Develigücü'nün rakibi sahaya çıkmadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develigücü ile Başkent Şafakspor arasında oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 11. hafta karşılaşması, rakip takımın sahaya çıkmamasından dolayı oynanmadı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 11. haftas maçında Develigücü ile Başkent Şafakspor arasındaki mücadelede rakip Başkent Şafakspor sahaya çıkmaması nedeniyle maç hakem Yahya Eren tarafından tatil edildi. Ev sahibi takım Develigücü ve maçın hakemleri maç saatinde hazır olurken rakip takım ise sahaya çıkmadı. Tatil edilen müsabaka sonrası Develigücü lehine hükmen 3-0 sonuçlanması bekleniyor.

Develigücü alacağı hükmen galibiyet sonrası puanını 14’e çıkartacak.

İHA

Kayseri Gündem
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