Develigücü sahasında kazandı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Develigücü sahasında Mucurgücü'nü 2-0 yendi.

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  • 03.04.2023 09:56
  • Güncelleme: 03.04.2023 09:56
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Develigücü sahasında kazandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele eden Develigücü sahasında Mucurgücü’nü 2-0 yendi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup bulunan Develigücü ile Kırşehir Mucurgücü karşı karşıya geldi. Develi ilçe stadında oynanan 23. hafta maçında 3 puanı alan taraf ev sahibi ekip oldu. Maçın 18. dakikasında Cihan Tan ile öne geçen kırmızı siyahlılar, 90.dakika içerisinde Emre Özden ile bir gol daha bularak skoru 2-0’a getirdi. Recep Coşkun’un 70. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldığı maçı kazanan Develigücü puanını 34’e yükseltti.

İHA

Kayseri Gündem
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