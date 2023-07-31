Develigücü SK, Osman Kuş'u Kadrosuna Kattı
Bölgesel Amatör Lig'deki Kayseri temsilcisi Develigücü SK, dış transferde kaleci Osman Kuş ile anlaşmaya vardı.
- 31.07.2023 10:40
- Güncelleme: 31.07.2023 10:40
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Bölgesel Amatör Lig’deki Kayseri temsilcisi Develigücü SK, dış transferde kaleci Osman Kuş ile anlaşmaya vardı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Develigücü SK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Develi ekibi, dış transferde geçen sezon Hacılar Erciyesspor’da forma giyen ve takımdan ayrıldığını açıklayan kaleci Osman Kuş ile anlaşmaya vardı.
İHA
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