Develililer Derneği'nde İsmail Arslan güven tazeledi

Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde yapılan 10. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan İsmail Arslan güven tazeledi.

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  • 29.05.2023 10:22
  • Güncelleme: 29.05.2023 10:32
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Develililer Derneği'nde İsmail Arslan güven tazeledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde yapılan 10. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan İsmail Arslan güven tazeledi.

Yapılan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen İsmail Arslan yaptığı açıklamasında, “Bu gün Kayseri Develililer Derneğimizin Olağan Genel Kurulu İçin burada toplanmış bulunuyoruz. Katılan üyelerimize teşekkür ediyorum. Develililer Derneği 2004 yılında kurulmuş bir dernektir. Develi Merkez, köyler ve Kayseri’de yaşayan yaklaşık 150 bin Develili hemşehrilerimizin temsilciliğini en iyi şekilde yapmak adına çalışmalarımız devam edecektir. 2 yılda bir olağan seçimli Genel Kurulumuz olur. Bugün bu genel kurullarımızdan 10.’sunu yapıyoruz. Geçtiğimiz dönemde beraber çalıştığımız yönetim kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bugün seçilecek yeni yönetim kuruluna da bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu güne kadar Derneğimizden yardım ve desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Memduh Büyükkılıç beye de ayrıca teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyor, üyelerimizi ve kıymetli hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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