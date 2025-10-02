Devlet açığı 2024'te yüzde 3,2'ye düştü
TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) hazırladığı rapora göre; 2023 yılında ekonomiye göre yüzde 4,5 açık varken, 2024’te bu oran yüzde 3,2’ye düştü. Merkezi devlet ve belediyeler eskiye düştü. Sosyal güvenlik kurumları ise artıya geçti. Ekonominin yüzde 33,4’ünü oluşturan devletin gelirleri 14,8 trilyon TL, devletin harcamaları ise 16,3 trilyon TL oldu.