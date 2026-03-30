Devlet Hastanesi'nde yeni personele genel uyum eğitimi verildi

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Çöl başkanlığında gerçekleştirilen eğitimle, yeni personelin kurum kültürüne uyum sağlaması, mevzuat ve etik kurallar konusunda bilinçlendirilmesi amaçlandı. Program kapsamında, ilgili birim sorumluları tarafından çeşitli başlıklarda sunumlar gerçekleştirildi. Eğitim Birimi tarafından kurumun vizyonu, misyonu ve tarihçesi aktarılırken, Kalite Direktörlüğü tarafından kalite yönetim sistemleri, hasta güvenliği uygulamaları ve akreditasyon süreçleri hakkında bilgi verildi.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik uygulamalı eğitimler yapılırken, İş Sağlığı ve Güvenliği birimi tarafından iş kazaları, risk değerlendirmeleri ve acil durum prosedürleri anlatıldı. İnsan Kaynakları birimi çalışan hakları ve kurum içi işleyiş hakkında bilgilendirme yaparken, Hasta Hakları Birimi tarafından mahremiyet ve şikayet yönetimi konuları ele alındı.

Eğitimde ayrıca kişilerarası iletişim becerileri, kamu çalışanları için yapay zekanın bilinçli kullanımı, anne sütü ve emzirmenin önemi ile tıbbi atık ve çevre yönetimi konularında da detaylı sunumlar gerçekleştirildi.