Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen koruyucu aile hizmeti ve evlat edinme hizmetinden bu yıl devlet himayesindeki bin 201 çocuk faydalanarak yuvaya kavuştu. Ülke genelinde en çok koruyucu aile ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Kayseri ve Adana'da bulunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruyucu aile hizmeti ve evlat edinme hizmeti ile devlet himayesindeki bin 201 çocuk yuvaya kavuştu. Bugüne kadar ise 20 bin 644 çocuk evlat edinildi. Öte yandan bu yıl 457 aile toplamda 471 çocuğu evlat edindi. Ülke genelinde en çok koruyucu aile ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Kayseri ve Adana'da bulunuyor.

