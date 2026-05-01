Devlet korumasında olan gençlere istihdam sağlanacak

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre devlet korumasına sahip veya devlet yetiştirme yurtlarında kaydı olan gençler için istihdam kolaylığı sağlanacak. Sosyal Hizmetler Kanunu’nda yapılan değişiklikle devlet korumasında yetişen gençlerin istihdam süreci somut hale getirildi. Kamu kurumları binde bir oranında bu gençlere kadro açacak; özel sektörde ise işçi ve işveren payı dahil tüm prim yükünü devlet üstlenecek.

İstihdam hakkından yararlanılması için gerekli şartlar ise şu şekilde; hakkında korunma kararı veya Çocuk Koruma Kanunu uyarınca bakım tedbiri kararının alınmış olması, korunma kararı veya bakım tedbiri kararı devam ederken, fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dahil en az 5 yıl kuruluş bakımı veya koruyucu aile sosyal hizmet modellerinden fiilen yararlanmış olması, reşit olduğu tarih itibarıyla fiilen yararlanmaya devam ediyor olması, korunma, bakım tedbir kararı veya kanunun ilgili hükmünde belirtilen himaye onayının sona erdiği tarih itibarıyla Türk vatandaşı olması, 14 yaşını doldurduğu tarihten itibaren kuruluştan ya da koruyucu aile yanından hizmet aldığı süre boyunca (fasılalı da olsa) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kayıtlarına göre 90 günden fazla izinsiz ayrılmamış olması, en az ortaöğretim mezunu olması, 18 yaşın doldurulduğu ve korunma, bakım tedbir kararı veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde bakanlığa başvuru yapmış olması, başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olması.