'Devlet Kumar ve Bahisle Uğraşmasın'

Açıklamada, bu tür oyunların aile içi şiddeti artırdığını, ailelerin dağılmasına ve çocukların yetim kalmasına neden olduğunu ifade eden Taş, "Devletimiz, vatandaşın umudunu emek sarf etmeden para kazanmaya yönlendiren bu oyunları tamamen yasaklamalıdır" dedi.

Yılbaşı eğlenceleri ve hazırlıklarının da gayri milli olduğunu savunan Taş, "Kültürümüz, dini hayatımız ve milli değerlerimizle asla bağdaşmayan yılbaşı programlarını kabul etmiyoruz. Bu tür etkinlikleri düzenleyen ticari firmalardan alışveriş yapmayacağımızı ilan ediyoruz" şeklinde konuştu.

Taş, ayrıca milli piyango ve Spor Toto gibi oyunların tanıtım ve reklamlarının cami, okul ve kütüphaneler gibi yerlerde yapılmasının yasaklanmasını talep ettiklerini belirtti. Açıklamanın ardından, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu.