'Devlet Kumar ve Bahisle Uğraşmasın'

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, devletin kumar ve bahis oyunlarıyla mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan bir basın açıklaması yaptı. Başkan Ahmet Taş, milli piyango ve Spor Toto gibi şans oyunlarının, toplumda ciddi sorunlara yol açtığını belirtti.

Açıklamada, bu tür oyunların aile içi şiddeti artırdığını, ailelerin dağılmasına ve çocukların yetim kalmasına neden olduğunu ifade eden Taş, "Devletimiz, vatandaşın umudunu emek sarf etmeden para kazanmaya yönlendiren bu oyunları tamamen yasaklamalıdır" dedi.

Yılbaşı eğlenceleri ve hazırlıklarının da gayri milli olduğunu savunan Taş, "Kültürümüz, dini hayatımız ve milli değerlerimizle asla bağdaşmayan yılbaşı programlarını kabul etmiyoruz. Bu tür etkinlikleri düzenleyen ticari firmalardan alışveriş yapmayacağımızı ilan ediyoruz" şeklinde konuştu.

Taş, ayrıca milli piyango ve Spor Toto gibi oyunların tanıtım ve reklamlarının cami, okul ve kütüphaneler gibi yerlerde yapılmasının yasaklanmasını talep ettiklerini belirtti. Açıklamanın ardından, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu.

