Devlet Malzeme Ofisi Kayseri Bölge Müdürlüğü açılıyor

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri'ye Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Bölge Müdürlüğü'nün kazandırıldığını duyurdu. Elitaş: 'Bizler, Kayserimiz için ilk günkü aşkla ve heyecanla, inançla ve gayretle çalışmaya hizmette iz, gönüllerde eser bırakmaya devam edeceğiz. Devlet Malzeme Ofisi Bölge Müdürlüğü Kayserimize hayırlı, uğurlu olsun' dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri’ye Devlet Malzeme Ofisi Bölge Müdürlüğü’nün kazandırıldığını duyurdu. 

Elitaş: “Kayserimize yeni bir değer daha kazandırıyoruz. Şehrimizin gelişimi ve kamu hizmetlerinin verimliliği açısından büyük öneme sahip olan Devlet Malzeme Ofisi Bölge Müdürlüğü Kayserimizde açılıyor. Devlet Malzeme Ofisi Kayseri Bölge Müdürlüğü şehrimizin ekonomik, ticari ve idari potansiyeline büyük katkı sağlayacaktır. Bu önemli adım, hem kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasına hem de bölgesel kalkınmamıza güçlü bir ivme de kazandıracaktır. Bu süreçteki destelerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başta olmak üzere, DMO Genel Müdürümüz Sayın Şinasi Candan’a ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler, Kayserimiz için ilk günkü aşkla ve heyecanla, inançla ve gayretle çalışmaya; hizmette iz, gönüllerde eser bırakmaya devam edeceğiz. Devlet Malzeme Ofisi Bölge Müdürlüğü Kayserimize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

