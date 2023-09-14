Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Karadağlı, Vali Çiçek ve Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve beraberindeki heyet, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Çiçek, Karadağlı’ya el dokuması klim hediye etti.

Karadağlı daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Büyükkılıç, Karadağlı ile kültür ve sanat alanında kentte gerçekleştirilen ve planlanan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın Kayseri’de bulunmasının önemli olduğunu ifade ederek, “Kendilerine hoş geldiniz diyorum. İnşallah tiyatro konusunda Kayseri’mizin kendilerini mahcup etmeyeceğini, seyirci ile ilgili hiçbir endişelerinin olmaması gerektiğini belirtiyorum. Devletimizin kontrolü altında yapılacak olan her çalışmaya Kayseri zaten sahip çıkar. Genel Müdürümüzde de biz bu yerli ve milli anlayışı gören ve sürekli de izlediğimiz bir dostumuz olarak kendilerine başarılar diliyorum. Üzerimize ne düşüyorsa Kayseri Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçe belediyelerimiz ve valimizle birlikte bunu yapacağımızdan endişeleri olmasın. Biz yanlarındayız, yeter ki Kayseri’mizin kültür hazinesini keşfedip buradaki insanların geleceğe taşınmasının sağlanması yolunda gayret gösterilsin. Biz varız diyoruz” şeklinde konuştu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı Başkan Büyükkılıç’a Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun açılmasına verdiği katkıdan dolayı teşekkür ederek, “Kayseri, çok sevdiğim bir şehir. Bundan 15 sene önce Nevşehir’de ‘Son Ağa’ diye bir dizi çekiyordum ve Kayseri’ye çok sık gelip gidiyordum. Kayserili dostlarım da var. Şimdi Kayseri’nin yerleşik bir tiyatrosu da var, Kayseri Devlet Tiyatrosu’nu da açıyoruz. Başkanımla birlikte oyuna da gideceğiz. İnşallah ikinci sahneyi de açacağız. Çünkü Kayseri kültürü çok yüksek, oyun seçmekte çok seçici. O yüzden de Kayseri’nin kendi devlet tiyatrosu sahnesi olması gerektiğine inanıyorduk ve sayın başkanımla birlikte şimdi oyunlara gideceğiz. Sayın Başkanımın katkısı çok büyük ondan dolayı kendisine teşekkürlerimi hem şahsım adına hem kurumum adına bir borç biliyorum” diye konuştu.