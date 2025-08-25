Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u doldu

  • Haberler
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 'Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu' dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’unun, ön lisans kontenjanlarının ise tamamının dolduğunu duyurdu. Özvar sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, “Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu. Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97’yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti.Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı  başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekâya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi. 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı” ifadelerini kullandı.

