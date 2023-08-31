Devrilen araçta 3 kişi yaralandı
Kayseri-Niğde Karayolunda meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.
- 31.08.2023 12:59
- Güncelleme: 31.08.2023 12:59
Kaza, sabah saatlerinde Kayseri-Niğde Karayolu İncesu mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık, jandarma ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından araç içerisinde bulunan 3 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1ha
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