Devriye denetiminde 243 kişi sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde güvenliği sağlamak için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Motosikletli Timler Amirliği ekipleri, Melikgazi, Kocasinan ve Talas İlçelerinde Devriye Ekipler Amirliği ekiplerinin katılımıyla denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde ‘Oto hırsızlığı, Motosiklet hırsızlığı’ suçları ile mücadele kapsamında ‘çalıntı, trafikten çekme belgeli, hurdaya ayrılmış, plakasız, şüpheli’ gibi araçların bulunması, suça karışan şahıs ya da şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde suç unsuruna rastlanmazken toplamda 21 motosiklet, 179 araç denetlendi. Gerçekleştirilen denetimde 243 şahsın sorgusu yapıldı, 15 adet araca 23 bin 776 lira cezai işlem uygulandı.