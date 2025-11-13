  • Haberler
  • Gündem
  • DHMİ, havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele memuru alımı yapacak

DHMİ, havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele memuru alımı yapacak

DHMİ, havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele memuru alımı yapacak KAYSERİ (1HA)- Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 48 havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele memuru alımı yapacak.

DHMİ, havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele memuru alımı yapacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele memuru alımı yapacak.
Başvurular, 14 ile 21 Kasım tarihleri arasında E-Devlet’te “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” arayüzünden ve kariyerkapisi.gov.tr üzerinden alınacak.

Genel müdürlüğün 48 alımın gerçekleştirileceğini ve alım sayısının 5 katına yakın adayın yazılı sınava çağıracağı belirtildi ve sınava çağrılacak adaylar yazılı tebligat almayacak. Sınav tarihi, yeri ve saati dhmi.gov.tr üzerinden duyurulacak.

Yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar uygulama sınava çağrılacak ve KPSS, yazılı ve uygulamalı sınav puanlarının ortalaması alınarak başarı puanına göre adaylar sıralanacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Arıkan: 'Hükümet, 12 ay boyunca enflasyon farkından dolayı eksik verdiği zammı tamamlayacak mı?'
Başkan Arıkan: “Hükümet, 12 ay boyunca enflasyon farkından dolayı eksik verdiği zammı tamamlayacak mı?”
Başkan Arıkan: '2025 Türkiye'sinde parti kapatılmasını konuşmak akıl alır şey değil'
Başkan Arıkan: “2025 Türkiye’sinde parti kapatılmasını konuşmak akıl alır şey değil”
Türkiye, Adalete Güven Sırlamasında Sonlarda: Mahmut Arıkan'dan Sert Eleştiriler
Türkiye, Adalete Güven Sırlamasında Sonlarda: Mahmut Arıkan'dan Sert Eleştiriler
MSB: 'Uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla gitmişti'
MSB: “Uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla gitmişti”
Başkan Arıkan: 'Şu an bir ittifak bir tane ittifak var, o da Cumhur İttifakı'
Başkan Arıkan: ‘Şu an bir ittifak bir tane ittifak var, o da Cumhur İttifakı’
Yahyalı İHH'dan Hatice Ablaya Umut Dolu Bir Destek: Akülü Araç Teslim Edildi
Yahyalı İHH'dan Hatice Ablaya Umut Dolu Bir Destek: Akülü Araç Teslim Edildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!