Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele memuru alımı yapacak.

Başvurular, 14 ile 21 Kasım tarihleri arasında E-Devlet’te “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” arayüzünden ve kariyerkapisi.gov.tr üzerinden alınacak.

Genel müdürlüğün 48 alımın gerçekleştirileceğini ve alım sayısının 5 katına yakın adayın yazılı sınava çağıracağı belirtildi ve sınava çağrılacak adaylar yazılı tebligat almayacak. Sınav tarihi, yeri ve saati dhmi.gov.tr üzerinden duyurulacak.

Yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar uygulama sınava çağrılacak ve KPSS, yazılı ve uygulamalı sınav puanlarının ortalaması alınarak başarı puanına göre adaylar sıralanacak.