DigiConnect Projesi için Belçika ve Çekya Büyükelçileri Kayseri'de bir araya geldi

Kayseri Ticaret Odası, Rıfat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda DigiConnect - Odalar Arası Diiital Bağlantı ve İş Birliği Ağı Projesi açılış toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye, Belçika ve Çekya arasında ticari anlamda iş birlikleri oluşturmak ve ülkeler arasında bağları güçlendirmek amaçlandı.

Toplantıya, Belçika Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Çekya Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve iş insanları katıldı.

Burada bir konuşma yapan Belçika Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, “DIGIConnect projesinin hayata geçirilmesinde gösterdikleri kararlılık, inisiyatif ve katkılarından dolayı Çekya’yı temsilen meslektaşım Sayın Büyükelçi Petr Štěpánek’e ve VOKA Vlaams-Brabant’a da teşekkürlerimi sunuyorum. Bu etkinlik, ticaret odalarının uluslararası iş birliğinin gerçek itici güçleri olarak nasıl rol oynayabileceğinin somut bir örneğidir. Kayseri, Belçika için kalpte özel bir yere sahiptir. Türk-Belçika toplumunun önemli bir kısmı kökenlerini bu bölgeye dayandırmakta olup, bu durum toplumlarımız arasında derin insani ve kültürel bağlar oluşturmaktadır. Aynı zamanda bugün Kayseri’de 350’den fazla Belçika vatandaşı yaşamakta ve çalışmaktadır. Bu bireysel bağlar, güveni, sürekliliği ve ekonomik ilişkilerimiz için güçlü bir zemini oluşturmaktadır. Bunlar bizim gerçekten değer verdiğimiz önemli kazanımlardır. Belçika ve Türkiye güçlü ve giderek gelişen ekonomik ve ticari ilişkilere sahiptir. Türkiye, Avrupa Birliği dışındaki dördüncü en büyük ihracat pazarımızdır ve ikili ticaretimiz son yıllarda istikrarlı şekilde artmıştır. Mal ve hizmet ticaretimizin toplamı yıllık 13,17 milyar Euro seviyesindedir ve başlıca sektörler arasında kimya ve ilaç, makine ve ekipman, plastik, ulaşım ekipmanları, lojistik, enerji ve dijital hizmetler yer almaktadır. Belçikalı şirketler, Türkiye’deki yabancı yatırımların %5,2’si ile 8. büyük yatırımcı konumundadır ve kimya, ilaç, inşaat, lojistik, sigorta ve enerji sektörlerinde önemli faaliyetler yürütmektedir. Aynı zamanda Türk yatırımları da Belçika’da artmaktadır; özellikle gıda, tekstil, perakende ve sanayi üretimi alanlarında bu artış dikkat çekmekte ve iş birliğimizin çift yönlü doğasını ortaya koymaktadır. Kayseri, Türkiye’nin dinamik sanayi ve girişimcilik gücünün en önemli örneklerinden biridir: Mobilya, elektrikli ev aletleri, makine, metal ve plastik gibi öncü sektörlerin yanı sıra son dönemde savunma, havacılık ve teknoloji alanlarında da öne çıkan; üretim kalitesi, ihracat odaklı yapısı ve güçlü KOBİ ekosistemi ile bilinen bir şehirdir” şeklinde konuştu.

Çekya Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek ise “Bugün burada bir araya gelmemize vesile olan yeni girişimi özellikle vurgulamak ve desteklemek isterim. DigiConnect Projesi gibi girişimlerin Odalar Arası Dijital Bağlantı ve İş Birliği Ağı Türkiye, Çek Cumhuriyeti ve Belçika’daki iş dünyası kuruluşları arasında modern iş birliğinin başarılı bir örneği olacağına inanıyorum. 2026 yılında şirketlerin küresel pazardaki rekabet gücünü artıracak olan unsur süreçlerin dijitalleşmesidir. Bu platform, iyi uygulamaların etkin şekilde paylaşılmasını sağlayacak ve girişimcilerimiz için doğrudan bir iletişim kanalı oluşturacaktır. Ticaret çerçevesinin modernizasyonu ve iş dünyası düzeyinde kurulan bağlantılar, iş birliğimizin bütüncül bir ekosistemini oluşturmaktadır. Çek Cumhuriyeti, AB ile Türkiye arasındaki pozitif gündemin güçlü bir destekçisi olmaya devam etmeye hazırdır. Ticaret odalarındaki ortaklara DigiConnect Projesi’nin uygulanmasında başarılar, hepimize ilham verici bir gün ve verimli tartışmalar diliyorum” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Bu gibi projeler ileride bizim Gümrük Birliği güncellemelerimiz söz konusu olduğunda çok ciddi önem kazanacak. Çünkü Avrupa Birliği'nin kamu alımlarına biz Türkiye olarak şu anda maalesef dahil olamıyoruz. İleride Gümrük Birliği'miz güncellendiği zaman bizim Avrupa Birliği ile alakalı bu gibi platformlarda olmamız, orayla irtibat kurmamız, bizim Avrupa Birliği'ndeki işte doğrudan temin veya ihale gibi kamu alım süreçlerine de dahil olmamızda önemli bir pozitif katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu noktayı özellikle müteşebbislerimize vurgulamak istedim. Tabii ki Kayseri olarak biz yapmış olduğumuz iki ülkeyle de olan dış ticaretimizi artırmakla mükellefiz. İşte 8 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi içerisinde Kayseri'nin 70-80 milyon dolar gibi bir pay alması, Belçika ticaretimizde; Çekya'da aynı şekilde istediğimiz hedeflere ulaşamamış olmamız bizi biraz işin açığı daha fazla çalışmaya sevk etmek zorunda. Ümit ediyorum ki bu güzel platformlar ticaret erbabının daha yakın çalışmasına, odalarımızın, sivil toplum teşkilatlarımızın birbiriyle daha yakın dirsek temasına girmesine ve karşılıklı olarak da ticaretimizin artmasına sebebiyet verecektir. Eğer ticaret olursa ondan sonra kültürel değişim, siyasi yakınlık, eğitim ve sosyal işlerde, kültürel işlerde de birliktelik onu takip ediyor. Bu dünyada hep böyle gelmiştir. Onun için biz Kayserililer olarak ticareti iyi bilen, bu topraklarda binlerce yıldır ticaret ve üretim yapan bir kitle olarak bu fırsatı yoğun olarak değerlendirmek durumundayız diye bir not düşmek istiyorum." açıklamasını yaptı.

Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, “DigiConnect Projesi; Kayseri Ticaret Odası, Belçika’dan Flaman Brabant Ticaret Odası ve Çekya’dan Çek Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle, Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Programı kapsamında hayata geçirilmektedir. Bu proje; kurumsal iş birliklerini güçlendirmeyi, üyeler arasında kalıcı ticari bağlar kurmayı ve sürdürülebilir bir iş ekosistemi oluşturmayı hedeflemektedir. Ama açık söylemek gerekir ki bu sadece bir proje değildir. Bu, bir iş birliği modelidir. Birlikte üretmenin ve birlikte büyümenin somut bir sistemidir. Bugün Türkiye’nin Belçika ile ticareti yaklaşık 8 milyar Euro, Çekya ile ticareti ise yaklaşık 6 milyar Euro seviyesindedir. Toplamda 14 milyar Euro’yu aşan bu hacim, güçlü bir zemini işaret etmektedir. Kayseri ölçeğine baktığımızda ise; Belçika ile yaklaşık 90 milyon Euro, Çekya ile yaklaşık 50 milyon Euro seviyesinde bir ticaret hacmi görüyoruz. Bu tablo bize şunu açıkça söylüyor: Potansiyel büyük. Ama mevcut seviyemiz bu potansiyelin oldukça gerisinde. İnanıyorum ki biz bunun çok daha fazlasını birlikte üretebilecek kapasiteye sahibiz. Kayseri’nin üretim gücü; Belçika’nın lojistik ve dağıtım kabiliyetiyle, Çekya’nın sanayi ve teknoloji altyapısıyla birleştiğinde ortaya çok daha büyük bir ekonomik değer çıkacaktır. Bu iş birlikleri sayesinde: Ticaretimiz karşılıklı olarak gelişecek, ortak üretim ve teknoloji transferi mümkün olacak, ve yeni pazarlara birlikte açılma fırsatı doğacaktır.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından KTO Proje Koordinatörü Miraç Alper Büyüktürk tarafından DigiConnect Projesi hakkında girişimcilere yönelik sunum gerçekleştirildi.