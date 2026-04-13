Dijital davetiyelerin öne çıkmasıyla matbaa davetiyelerine talepte düşüş yaşandı

Kayseri’de düğün sezonu öncesinde davetiye basımına yönelik talepte önceki yıllara göre belirgin düşüş olduğu bildirildi. Sahabiye Mahallesi’nde baskı ve reklam işleriyle uğraşan Servet Sena Köylü, son yıllarda dijital davet yöntemlerinin yaygınlaşmasının ve maliyet artışlarının sektörü olumsuz etkilediğini söyledi.

Yaklaşık 7 yıldır sektörde faaliyet gösterdiklerini belirten Köylü, geçmiş yıllarda sene boyunca ortalama 300 müşteriye hizmet verdiklerini, ancak bugün bu sayının birkaç müşteriyle sınırlı kaldığını ifade etti. Talepteki düşüşün en önemli nedeninin, çiftlerin kendi tasarımlarını dijital ortamda hazırlayarak davetlilere yine dijital platformlar üzerinden iletmesi olduğunu kaydeden Köylü, artan maliyetlerin de basılı davetiye tercihlerini azalttığını dile getirdi.

Davetiye fiyatlarının adet ve kaliteye göre değiştiğini belirten Köylü, 100 adet davetiyenin 500 TL’den başladığını, tasarım ve gramaj özelliklerine göre fiyatların 10 bin ila 20 bin TL’ye kadar çıkabildiğini sözlerine ekledi.