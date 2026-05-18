Dijital Dönüşümün Mimarları Projesi tamamlandı

Proje, gençlerin teknoloji üreten bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla tasarlandı. Öğrenciler, teorik ve uygulamalı eğitimlerle dijital dünyanın geleceğine hazırlanarak, takım çalışması, problem çözme, üretken düşünme ve teknoloji okuryazarlığı gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirme fırsatı buldular. Ayrıca, proje süresince gerçekleştirilen söyleşiler ve interaktif etkinlikler, katılımcıların vizyonunu genişletti.

Projenin üçüncü gününde teknoloji ve dijital dönüşüm üzerine bir söyleşi düzenlendi. Dördüncü gün etkinliklerine ise yerel eğitim kurumlarının genç AR-GE ekipleri katıldı. Kapanış programında, öğrencilerin proje boyunca ortaya koyduğu çalışmalar büyük beğeni topladı ve eğitim süreci boyunca gösterilen yoğun ilgi memnuniyet yarattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilim ve teknoloji odaklı projeleriyle gençlerin gelecekte aktif rol almasını amaçlamakta ve yenilikçi projelerle desteklemeye devam edecektir.