'Dijital dünya anne, baba ve çocuk ilişkisini bozdu'

Uzman Psikolojik Danışman Ahmet Höbek, 'Anneler yani her şeyi sosyal medyada paylaşmak zorunda değilsiniz yani. Babalara da diyorum ki sosyal medyada her şeyi takip etmek zorunda değilsiniz. Yani şu akşamları anne ve babaların telefonlarını bırakıp, herkes telefonlarını bırakacak, biz ilgilenmeyeceğiz. Acil arayan olursa arasın. Dijital dünya anne, baba, çocuk ilişkilerini bozdu. Ve çift ilişkilerini de bozdu' dedi.

'Dijital dünya anne, baba ve çocuk ilişkisini bozdu'

Uzman Psikolojik Danışman Ahmet Höbek, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Hayatımız Eğitim programına konuk olarak moderatör Fatma Sağdıç’ın sorularını yanıtladı. Dijital dünyanın aile ilişkisini bozduğunu ifade eden Höbek, ”Anneler; yani her şeyi sosyal medyada paylaşmak zorunda değilsiniz yani. Babalara da diyorum ki; sosyal medyada her şeyi takip etmek zorunda değilsiniz. Yani şu akşamları anne ve babaların telefonlarını bırakıp, herkes telefonlarını bırakacak, biz ilgilenmeyeceğiz. Acil arayan olursa arasın. Dijital dünya; anne, baba, çocuk ilişkilerini bozdu. Ve çift ilişkilerini de bozdu. Ailelerimiz artık mahremiyeti lütfen önemsesinler. Yani her yediğimizi, içtiğimizi, gezdiğimiz yeri paylaşmak zorunda değiliz” diye konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Aydınlar Ocağı'ndan 'Seyyid Burhaneddin Bulvarı' için Sağduyu Çağrısı
Aydınlar Ocağı'ndan 'Seyyid Burhaneddin Bulvarı' için Sağduyu Çağrısı
Yaban domuzları Kayseri'de şehre indi
Yaban domuzları Kayseri'de şehre indi
8 Adrese Fuhuş Operasyonu: 6 Kişi tutuklandı
8 Adrese Fuhuş Operasyonu: 6 Kişi tutuklandı
Bir kişinin av tüfeği ile yaralandığı komşu kavgasının sanığını hakim karşısına çıktı
Bir kişinin av tüfeği ile yaralandığı komşu kavgasının sanığını hakim karşısına çıktı
Büyücek Yayınları Yazarlarından Gazetemize Ziyaret
Büyücek Yayınları Yazarlarından Gazetemize Ziyaret
Başkan Gülsoy'dan 'Marka Hırsızlığına' Tepki: 'Kayseri Pastırması Kayseri'de Üretilir'
Başkan Gülsoy'dan ‘Marka Hırsızlığına’ Tepki: ‘Kayseri Pastırması Kayseri’de Üretilir'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!