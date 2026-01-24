'Dijital dünya anne, baba ve çocuk ilişkisini bozdu'

Uzman Psikolojik Danışman Ahmet Höbek, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Hayatımız Eğitim programına konuk olarak moderatör Fatma Sağdıç’ın sorularını yanıtladı. Dijital dünyanın aile ilişkisini bozduğunu ifade eden Höbek, ”Anneler; yani her şeyi sosyal medyada paylaşmak zorunda değilsiniz yani. Babalara da diyorum ki; sosyal medyada her şeyi takip etmek zorunda değilsiniz. Yani şu akşamları anne ve babaların telefonlarını bırakıp, herkes telefonlarını bırakacak, biz ilgilenmeyeceğiz. Acil arayan olursa arasın. Dijital dünya; anne, baba, çocuk ilişkilerini bozdu. Ve çift ilişkilerini de bozdu. Ailelerimiz artık mahremiyeti lütfen önemsesinler. Yani her yediğimizi, içtiğimizi, gezdiğimiz yeri paylaşmak zorunda değiliz” diye konuştu.