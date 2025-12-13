Dijital Görselleştirme ve Tasarım Araçları Eğitimi tamamlandı

Eğitim programının sonunda düzenlenen sertifika töreni, Kayseri Üniversitesi’nin bölgesel kalkınma odaklı misyonu, disiplinlerarası iş birliği yaklaşımı ve nitelikli insan kaynağı geliştirme hedefleri ile yüksek düzeyde uyum gösterdi. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, proje sürecine verdikleri değerli katkılar için Talas Belediyesi ve ORAN Kalkınma Ajansı’na teşekkür ederek, eğitimi başarıyla tamamlayan tüm katılımcıları tebrik etti. Rektör Karamustafa, üniversitenin bölgesel kalkınmaya yönelik iş birliklerini artırarak sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı.

Üniversitemiz koordinasyonuyla yürütülen Dijital Görselleştirme ve Tasarım Araçları Eğitimi başarıyla tamamlandı.