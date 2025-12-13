  • Haberler
  • Gündem
  • Dijital Görselleştirme ve Tasarım Araçları Eğitimi tamamlandı

Dijital Görselleştirme ve Tasarım Araçları Eğitimi tamamlandı

Talas Belediyesi yürütücülüğünde, ORAN Kalkınma Ajansı'nın teknik desteği ve Kayseri Üniversitesi'nin koordinasyonunda yürütülen 'TR72 Bölgesinde Çevre Temalı Etkileşimli Müzecilik Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Danışmanlık ve Eğitim Projesi' kapsamında gerçekleştirilen Dijital Görselleştirme ve Tasarım Araçları Eğitimi başarıyla tamamlandı.

Dijital Görselleştirme ve Tasarım Araçları Eğitimi tamamlandı

Eğitim programının sonunda düzenlenen sertifika töreni, Kayseri Üniversitesi’nin bölgesel kalkınma odaklı misyonu, disiplinlerarası iş birliği yaklaşımı ve nitelikli insan kaynağı geliştirme hedefleri ile yüksek düzeyde uyum gösterdi. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, proje sürecine verdikleri değerli katkılar için Talas Belediyesi ve ORAN Kalkınma Ajansı’na teşekkür ederek, eğitimi başarıyla tamamlayan tüm katılımcıları tebrik etti. Rektör Karamustafa, üniversitenin bölgesel kalkınmaya yönelik iş birliklerini artırarak sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı.

Üniversitemiz koordinasyonuyla yürütülen Dijital Görselleştirme ve Tasarım Araçları Eğitimi başarıyla tamamlandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Motorine indirim geldi⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Motorine indirim geldi⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayseri Fatihi Melik Muhammed Gazi, Kayseri'de anıldı
Kayseri Fatihi Melik Muhammed Gazi, Kayseri’de anıldı
3 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle açılan davaya devam edildi
3 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle açılan davaya devam edildi
Vekil Cıngı gıda güvenliği barkoduna dikkat çekti
Vekil Cıngı gıda güvenliği barkoduna dikkat çekti
CHP Grubundan, Büyükkılıç'a pankart tepkisi
CHP Grubundan, Büyükkılıç’a pankart tepkisi
Asgari ücrette 2. Toplantı 18 Aralık'ta
Asgari ücrette 2. Toplantı 18 Aralık’ta
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!