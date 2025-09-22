Dijital hayat zihni bulanıklaştırıyor

Konuyla ilgili konuşan Psikolog Almıla Selçuk, “Ekrana sürekli maruz kalmak, zihni bulanıklaştırıyor. Sosyal medya ise artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bu noktada yapmamız gereken, ekran süresini minimuma indirmek ve bağımlılığa dönüşmesine izin vermemek. Çünkü sosyal medyada gördüklerimiz tamamen gerçek değil. Bazı insanlar “Herkes çok mutlu, herkes en iyi halini paylaşıyor” diyor. Kimse kötü anlarını paylaşmak istemez. İnsanlar genelde beğenilme kaygısıyla sosyal medyada en iyi hallerini göstermeye çalışıyor” dedi.

Ekran karşısında sık vakit geçirmek ve cep telefonu, tablet, televizyon gibi aletlere bağımlı hale gelmek zihni bulanıklaştırıyor. Öte yandan kişiler sosyal medyada gördüğü yaşam tarzı ile kendi yaşam tarzını kıyaslayarak olumsuz etkilenebiliyor. Bu durumun önüne geçmek için ekran süresinin minimuma indirilmesinin fayda sağlayacağını belirten Psikolog Almıla Selçuk, “Ekrana sürekli maruz kalmak, zihni bulanıklaştırıyor. Sosyal medya ise artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Telefon ya da bilgisayarda boş kaldığımız anda kullanıyoruz ve bunu çoğu zaman engelleyemiyoruz. Bu noktada yapmamız gereken, ekran süresini minimuma indirmek ve bağımlılığa dönüşmesine izin vermemek. Çünkü sosyal medyada gördüklerimiz tamamen gerçek değil. Bazı insanlar “Herkes çok mutlu, herkes en iyi halini paylaşıyor” diyor. Kimse kötü anlarını paylaşmak istemez. İnsanlar genelde beğenilme kaygısıyla sosyal medyada en iyi hallerini göstermeye çalışıyor. Öte yandan, zaman zaman karşımıza çıkan olumsuz haberler de ister istemez bizi etkiliyor. Bu nedenle dijital hayatımızın, yaşadığımız psikolojik yorgunlukta çok büyük bir payı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.