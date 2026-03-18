  • Dijital Pazarlamaya İlk Adım: Genç Kızlara Ücretsiz Online Eğitim Fırsatı

Dijital Pazarlamaya İlk Adım: Genç Kızlara Ücretsiz Online Eğitim Fırsatı

13-18 yaş aralığındaki kız çocukları için önemli bir eğitim fırsatı sunuluyor. Dijital Kızlar Projesi kapsamında düzenlenecek olan 'Dijital Pazarlamaya Giriş Eğitimi 1' için başvurular devam ediyor.

Dijital Pazarlamaya İlk Adım: Genç Kızlara Ücretsiz Online Eğitim Fırsatı

Teknoloji ve dijital dünyanın her geçen gün daha fazla önem kazandığı günümüzde, gençlerin bu alanda erken yaşta bilinçlenmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda düzenlenen eğitim, dijital pazarlamanın temel kavramlarını öğrenmek isteyen katılımcılar için başlangıç niteliği taşıyor.

Eğitim, Bilişim Uzmanı ve TOBB Yazılım Meclisi Siber Güvenlik Komite Raportörü, aynı zamanda Köşe Yazarımız olan Hakan Topuzoğlu tarafından verilecek. Katılımcılar, herhangi bir ön bilgiye ihtiyaç duymadan programa dahil olabilecek.

18 Mart Çarşamba günü saat 20.00 – 22.00 arasında Zoom üzerinden online olarak gerçekleştirilecek eğitim tamamen ücretsiz olacak. Program sonunda katılımcılara katılım belgesi de verilecek.

Dijital Kızlar Projesi; Sabancı Vakfı’nın “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Hibe Programı” kapsamında desteklenirken, SistersLab – Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği tarafından yürütülüyor. Proje, kız çocuklarının STEM alanlarında güçlenmesini ve dijital dünyada aktif rol almalarını hedefliyor.

Eğitime başvurmak isteyenler aşağıdaki bağlantı üzerinden başvuru formuna ulaşabilir:

???? Başvuru formu: https://sisterslab.jotform.com/253292454027860

Kontenjanın sınırlı olduğu eğitim programına ilginin yoğun olması bekleniyor. Başvuru yapmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor.

Haber Merkezi

