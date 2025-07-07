Dijital saat kullanımı kalp sağlığını etkiler mi?

Son yıllarda artış gösteren dijital saat kullanımı akıllara kalp sağlığını etkiler mi? Sorusunu getiriyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bahadır Şarlı ise bu tür saatlerin kalp sağlığına olumsuz bir etkisi olduğuna dair bilimsel bir veri olmadığını belirtti.

‘DİJİTAL SAATLERİ BAZI DURUMLARDA TEŞHİS İÇİN KULLANABİLİYORUZ’

Şarlı, teşhisinde zorlandıkları kalp hastalıkları konusunda dijital saatten destek aldıklarını ve ilerleyen zamanlarda bunun bir yöntem olarak da kullanılabileceğini söyleyerek, “Dijital saatlerin kalp sağlığına zarar verir gibi yönleri gösterilmiş herhangi bir bilimsel veri bulunmuyor. Aksine dijital saatlerin bazı çözemediğimiz, teşhisinde zorlandığımız kalp hastalıklarının tanısında kullanıyoruz. Nadir görülen bazı ritim bozukluklarının tespiti için hastalarımıza dijital saat kullanımını önerdiğimiz oluyor. Bunun dışında nadiren kalp krizlerini tespit edebilme özelliği olan çok iyi geliştirilmiş algoritması olan saatler de mevcut ancak ritim bozukluğu teşhisinde sık kullandığımız yöntemlerden biri haline gelecek gibi gözüküyor” şeklinde konuştu.