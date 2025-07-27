Dijital Sessizlik Direnişi: ‘Gazze İçin Sessizlik’ Protesto Kampanyası

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan, Gazze’deki insani krize dikkat çekmek için dijital sessizlik eylemine katılıyor. “Silence for Gaza – Gazze İçin Sessizlik” adıyla başlatılan bu küresel kampanya, her gün saat 21:00 ile 21:30 arasında sosyal medya kullanımını durdurmayı hedefliyor.

Katılımcılar, bu yarım saat boyunca telefonlarını kapatıyor, hiçbir uygulamaya girmiyor, paylaşım yapmıyor ve dijital dünyadan tamamen uzaklaşıyor. Kampanya süresi bir hafta olarak belirlense de, birçok kişi bu sessizliği uzatmayı planlıyor.

Kampanyanın üç temel amacı bulunuyor:

Dijital sistemlere güçlü bir sinyal göndermek: Milyonlarca kişinin eş zamanlı dijital sessizliği, algoritmalarda olağandışı bir hareketlilik yaratarak dikkat çekici bir teknik sinyal oluşturuyor.

Milyonlarca kişinin eş zamanlı dijital sessizliği, algoritmalarda olağandışı bir hareketlilik yaratarak dikkat çekici bir teknik sinyal oluşturuyor. Gazze’deki zorunlu sessizliğe karşı sembolik bir ses olmak: Bombardıman ve kuşatma altında kalan Gazze halkının susturulmuş sesine, küresel bir dayanışma ile yanıt veriliyor.

Bombardıman ve kuşatma altında kalan Gazze halkının susturulmuş sesine, küresel bir dayanışma ile yanıt veriliyor. Küresel halk baskısı oluşturmak: Sessizliğin gücüyle siyasetçilere ve medyaya halkın öfkesini göstermek amaçlanıyor.

Kampanyaya katılmak isteyenler için tek gereken şey, saat 21:00’de bir alarm kurmak ve 30 dakika boyunca dijital dünyadan uzak durmak. Bu basit ama etkili eylem, pasif tüketicilikten çıkıp organize bir protestonun parçası olma çağrısı yapıyor.

Kampanyanın mesajı ise oldukça net:

“Hiç susmayan bir dünyada… Gazze için 30 dakikalık sessizlik, bin kelimeden daha çok şey söyler.”

#SilenceForGaza

#GazzeİçinSessizlik

#9PM_Silence