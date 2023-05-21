Dikkatsiz sürücü geri geri giderken yaşlı kadına çarptı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dikkatsiz minibüs sürücünün geri geri geldiği sırada yoldan geçen kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • 21.05.2023 14:31
  • Güncelleme: 21.05.2023 15:05
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Dikkatsiz sürücü geri geri giderken yaşlı kadına çarptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde dikkatsiz minibüs sürücünün geri geri geldiği sırada yoldan geçen kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Serçeönü Mahallesi Hasbülbül Sokak üzerinde meydana gelen kazada A.G. idaresindeki 38 RP 906 plakalı minibüs, geri geri geldiği sırada yolda yürüyen N.T.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen N.T. kafasını yere çarparak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı kadını olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, minibüs sürücüsü A.G.’nin geri geri giderken N.T.’ye çarptığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Kayseri Gündem
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