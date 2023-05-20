Dikkatsizlik kazalara neden oldu

Nevşehir’de dikkatsiz sürücüler yine kazalara neden olurken, kaza anları da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi KGYS kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

KGYS Kameralarının kaydettiği ilk kaza Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Jandarma Kavşağında meydana geldi. Onur S.nin kullandığı 50 T 0038 plakalı ticari otomobil ile Gökhan Ü.’nün kullandığı 50 ABA 982 plakalı otomobil çarpıştı. Jandarma Komutanlığı önünde duran Gökhan Ü. bir anda yola çıkınca kaza kaçınılmaz oldu. KGSY kameralarınca kaydedilen kazada otomobil sürücüleri ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi KGYS kameralarının kaydettiği bir başka kazada Bahçeli Evler Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ile kamyon yeşil ışık yanınca aynı anda hareket etti. Otomobil kavşağa girdiği anda sola dönmek isteyince kaza meydana geldi. Otomobil sürücüsü kamyonun kör noktasında kalınca kamyon şoförü de otomobili çarpınca fark etti. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsünün neden olduğu kazada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi KGYS kameralarına takıldı. Kaza Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl bulvarı üzerinde meydana geldi. Kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan otomobil sürücüsü, yeşil ışıkta geçen motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.