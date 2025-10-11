Diksiyon Eğitmeni Özdeniz 'Adabı muaşeret kurallarının müfredat içerisinde olması zorbalığı kesinlikle azaltacaktır'

Diksiyon ve Beden Dili eğitmeni Murat Özdeniz, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Hayatımız Eğitim" programına katılarak, moderatör Fatma Sağdıç'ın sorularını yanıtladı.

Diksiyon ve Beden Dili eğitmeni Murat Özdeniz, adabı muaşeret kurallarının okulda ders olarak okutulmasının akran zorbalığını da engelleyen bir durum olacağını ifade etti.

Özdeniz, adabı muaşeret kuralları hakkında; “Şimdi her şeyden öte okulun iklimini, havasını değiştirir, her şeyden öte. Bugün sosyal medyada görüyoruz. Gerçekten tabiri caizse yüreğimiz kan ağlıyor. Ki bu zorbalığı ve iletişim kopukluğunu kesinlikle azaltacaktır. Yani bir problem var ama çözüm ne? Biraz bu çözüm noktaları hakkında konuşmak gerekiyor. İlerideki mesleki ve sosyal hayatına da doğrudan etki yapıyor, bireyin. Bu özellikle Milli Eğitimdeki ortaokullarda değil mi? Üzülerek söylüyorum. Bu görgü ve nezaket kurallarının ortaokullarda, liselerde adabı muaşeret başlığıyla birlikte müfredat içerisinde olması gelecek adına beni çok mutlu ediyor ve ben hiçbir zaman gerçi hiçbir noktada umudumu kaybetmedim. Bununla birlikte gerçekten yapılan son dönemlerdeki en güzel şeylerden biridir diye düşünüyorum. Çoğunlukla belki dramayla bunları anlatabilmek belki çizimler yoluyla. O çocuğa nasıl ulaşılabilir? Nasıl daha iyi anlatılabilir? Bu noktada belki bunlar da devreye girerse, ortalama bir 20 yıl diyorum ben. Yani sil baştan desen, bir 20 yılı var gibi geliyor. Ancak tekrar toparlar öyle düşünüyorum” ifadelerini kullandı.