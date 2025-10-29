“Dil geriliği, günümüzün en büyük problemi”



Yenidünya Kreş Kurucu Müdüresi Şükriye Yenidünya, çocukların küçük yaşlardan itibaren yabancı dil konuşabildiğini fakat ana dilinde konuşurken problemler yaşadığını ifade ederek çocuklarda günümüzün en büyük probleminin ‘dil geriliği’ olduğunu belirtti.

Yenidünya Kreş Kurucu Müdüresi Şükriye Yenidünya, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Geleceğe Mektuplar’ programına konuk olarak moderatör Ahmet Avanlıer’in sorularını yanıtladı.

Çocuklarda günümüzün en büyük probleminin ‘dil geriliği’ olduğunu ifade eden Yenidünya, çocuklarda akıcı bir şekilde yabancı dil konuşabilme yeteneği, becerisi olduğunu fakat Türkçe konuşulması konusunda problemler görüldüğünü söyleyerek “2 yaşındaki çocuklar İngilizce olarak sayabiliyor fakat Türkçe konuşma konusunda sıkıntı yaşıyor. Her çocuk farklı ve de özeldir. Bu noktada çocuklara ebeveyn ve eğitimciler olarak dokunuşlarımız çok önemli, bunu da gönülden ve de isteyerek yapmalıyız. Günümüzün büyük bir kısmını çocuklarla geçirmemiz sebebiyle tıpkı anne-babaları gibi bizleri de ebeveynleri olarak görebiliyorlar. Günümüzde ne yazık ki çocukluk, arkadaşlık ve dostluk bağları minimum seviyeye inmiş durumda. Kreşler, anaokulları, yalnızca eğitim kurumları ya da anne-babaların iş sırasında çocuklarını emanet edebilecekler yerler olarak görmemek gerekiyor” dedi.