Dil ve Konuşma Terapisti Namık Yücel Birol: 'Türkiye'de 28 bin kişiye 1 Dil-Konuşma Terapisti düşüyor'

Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Bölümü Uygulama Merkezi açıldı. Açılışta konuşan Kapadokya Üniversitesi Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Öğr. Gör. Namık Yücel Birol, “Türkiye’de 28 bin kişiye 1 Dil-Konuşma Terapisti düşüyor” dedi.

Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Bölümü Uygulama Merkezi açılış töreninde konuşan Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Öğretim Görevlisi Namık Yücel Birol yaptığı açıklamada, “Öğrenme güçlüğü, otizm gibi sağlık problemi alanlarında az bilinirliğimizin sebebi aslında mesleğimizin yeni olması. Dil-Konuşma Terapist hizmetinde 1960 ve 2010 yılları arasında ki 50 yıllık nesle ulaşması zor oldu” dedi.

Birol, ”Ülkemizde Avrupa ile birlikte bir karşılaştırma yaptığımızda, Avrupa’da her 6 bin 266 kişiye 1 Dil-Konuşma Terapisti düşerken, ülkemizde ise bu sayı 28 bin 260 kişiye 1 Dil-Konuşma Terapisti düşüyor. Mesela Fizyoterapistlerin, diyetisyenlerin veya diğer sağlık profesyonellerin sayısı fazla, yine ihtiyaçları karşılamıyorlar. Ama bizim sayımız 2 bin 500’lerde. Uygulama merkezini açmakta ki birinci sebebimiz, hem Ürgüp hem Nevşehir hem de çevre illerde ki halka hizmet edebileceğimiz bir merkeze ihtiyacımız vardı.2. sebebi ise bu bölümün geleneği hep ünite ve merkez açılmış. Açılan merkezlerde öğrenciler uzman hocalardan eğitim almış, terapi ve değerlendirmeler yapılmış. Aslında bizler bir önceki geleneği devam ettirdik. Üniversitelere bağlı Dil-Konuşma Merkezlerine baktığımızda sayısı son derece az. Bu nedenle Dil ve Konuşma Terapisi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Ünitesini açtık” ifadelerini kullandı.

Dil ve Konuşma Terapisi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Ünitesinin açılışında konuşan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ise yaptığı açıklamada, ”Dil, konuşma ve yutma problemleri olan bireylere bilimsel kaynaklı hizmetler sağlayan, bu hizmetler ile bireylerin yaşam kalitesini artıran, gerçekleştirdiği hizmetlerle bilime ve topluma katkıda bulunan, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, yenilikçi bir merkez olmayı hedefliyoruz” dedi.