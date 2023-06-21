Dilenci kadının para istediği adam, 'Elin-ayağın tutuyor' deyip saldırdı
Tramvay durağında dilenci olduğu iddia edilen kadın saldırıya uğradı. İddiaya göre para istediği adam tarafından 'Elin, ayağın tutuyor, git çalış' denilerek darp edildi.
- 21.06.2023 17:14
- Güncelleme: 21.06.2023 17:14
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Olay, Kayseri Cumhuriyet Meydanı tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre dilenci olduğu düşünülen yaşlı kadın bir adamdan para istedi. İsmi açıklanmayan adamın, "Elin, ayağın tutuyor, git çalış" diyerek kadını tersledi. Tartışma büyüyünce şahsın kadına fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü. Duraktaki yolcular ve durağın güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle tartışan iki vatandaş ayrıldı.
Şok geçiren ve yere oturan yaşlı kadını, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.
1ha
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