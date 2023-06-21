Dilenci kadının para istediği adam, 'Elin-ayağın tutuyor' deyip saldırdı

Olay, Kayseri Cumhuriyet Meydanı tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre dilenci olduğu düşünülen yaşlı kadın bir adamdan para istedi. İsmi açıklanmayan adamın, "Elin, ayağın tutuyor, git çalış" diyerek kadını tersledi. Tartışma büyüyünce şahsın kadına fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü. Duraktaki yolcular ve durağın güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle tartışan iki vatandaş ayrıldı.

Şok geçiren ve yere oturan yaşlı kadını, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.