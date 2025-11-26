  • Haberler
  • Gündem
  • Dilencilere geçit yok: Üzerinden çıkan 12 bin 200 liraya el konuldu

Dilencilere geçit yok: Üzerinden çıkan 12 bin 200 liraya el konuldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camii'nde gerçekleştirilen denetimde sürekli dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadının üzerinden çıkan 12 bin 200 TL'ye el koydu. Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla şehir düzeni ve huzuru için 7/24 denetimler sürüyor.

Dilencilere geçit yok: Üzerinden çıkan 12 bin 200 liraya el konuldu

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın şehirde yaşam kalitesini arttırma vizyonu doğrultusunda çalışan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, dilencilere açık bir şekilde “geçit yok” mesajı veriyor. 7/24 görev yapan zabıta ekipleri, hem toplum huzurunu korumak hem de vatandaşların vicdani duygularının istismar edilmesini önlemek için düzenli denetimlerini büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camii’nin bayanlar bölümünde sürekli olarak dilencilik yapıldığı yönünde gelen şikâyetleri değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışma sonucu bir dilenciyi tespit etti.

Bayan zabıta personeli tarafından yapılan kontrol sırasında, dilencinin üzerinden 12 bin 200 TL para çıkarken, söz konusu meblağa mevzuat gereği, kamuya aktarılmak üzere el konuldu. Yetkililer, vatandaşların vicdani duygularını istismar eden kişilere yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yönetiminde, şehirde yaşam kalitesini arttırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Zabıta Daire Başkanlığı, “kentin vitrini” olarak nitelendirilen zabıta ekipleriyle 7/24 sahada görev yapıyor. Ekipler, şehir güvenliğini ve düzenini sağlamak amacıyla rutin kontrol ve uygulamalarını özenle yürütüyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

KTO Kasım Ayı Meclis Toplantısı: Enflasyonla Mücadelede Üretim ve Yatırım Vurgusu
KTO Kasım Ayı Meclis Toplantısı: Enflasyonla Mücadelede Üretim ve Yatırım Vurgusu
Gıda Mühendisleri uyarıyor: 'Düşük kaliteli ürün, denetimsizlik sağlığı tehdit ediyor'
Gıda Mühendisleri uyarıyor: ‘Düşük kaliteli ürün, denetimsizlik sağlığı tehdit ediyor’
Kayseri'ye 333 milyon TL'lik yatırım müjdesi
Kayseri’ye 333 milyon TL’lik yatırım müjdesi
Bakan Tunç açıkladı Kayseri'ye Çocuk Adalet Merkezi yapılacak
Bakan Tunç açıkladı; Kayseri’ye Çocuk Adalet Merkezi yapılacak
Başkan Arıkan, 'Ülkemiz AK Parti iktidarında ucuz ölümler ülkesi haline geldi'
Başkan Arıkan, “Ülkemiz AK Parti iktidarında ucuz ölümler ülkesi haline geldi”
Bakan Tekin açıkladı: Okullarda ara tatil kalkabilir
Bakan Tekin açıkladı: Okullarda ara tatil kalkabilir
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!