Dilencilere geçit yok: Üzerinden çıkan 12 bin 200 liraya el konuldu

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın şehirde yaşam kalitesini arttırma vizyonu doğrultusunda çalışan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, dilencilere açık bir şekilde “geçit yok” mesajı veriyor. 7/24 görev yapan zabıta ekipleri, hem toplum huzurunu korumak hem de vatandaşların vicdani duygularının istismar edilmesini önlemek için düzenli denetimlerini büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camii’nin bayanlar bölümünde sürekli olarak dilencilik yapıldığı yönünde gelen şikâyetleri değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışma sonucu bir dilenciyi tespit etti.

Bayan zabıta personeli tarafından yapılan kontrol sırasında, dilencinin üzerinden 12 bin 200 TL para çıkarken, söz konusu meblağa mevzuat gereği, kamuya aktarılmak üzere el konuldu. Yetkililer, vatandaşların vicdani duygularını istismar eden kişilere yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yönetiminde, şehirde yaşam kalitesini arttırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Zabıta Daire Başkanlığı, “kentin vitrini” olarak nitelendirilen zabıta ekipleriyle 7/24 sahada görev yapıyor. Ekipler, şehir güvenliğini ve düzenini sağlamak amacıyla rutin kontrol ve uygulamalarını özenle yürütüyor.