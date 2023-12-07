Dimitrios Kolovetsios, 'dalya' dedi

Kayserispor'un Yunan takım kaptanı Dimitrios Kolovetsios, Vanspor karşısında sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.

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  • 07.12.2023 09:25
  • Güncelleme: 07.12.2023 09:25
Dimitrios Kolovetsios, 'dalya' dedi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor’un Yunan takım kaptanı Dimitrios Kolovetsios, Vanspor karşısında sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda sahasında Vanspor’u konuk eden Kayserispor, sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya on birde başlayan ve doksan dakika sahada kalan kaptan Dimitrios Kolovetsios, sarı kırmızılı formayı ilk kez 19 Eylül 2020 tarihinde Alanyaspor’a karşı giydi. 2020-2021 sezonunda Kayserispor’a transfer olan Dimitrios Kolovetsios, sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıktı. 32 yaşındaki savunma oyuncusu, Kayserispor forması altında Süper Lig’de 92 ve Türkiye Kupası’nda da 8 kez mücadele etti.

Başarılı oyuncu bu süreçte 3 kez gol sevinci yaşadı. Vanspor maçı öncesi Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin sarı kırmızılı takımda 100. maçına çıkan oyuncusu Dimitrios Kolovetisos’a üzerinde ismi yazılı 100 numaralı forma ile plaket hediye ettiler.

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İHA

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