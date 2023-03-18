Dimitrios Kolovetsios: 'Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu saklayamam'

Kayserispor'un Yunan futbolcusu Dimitrios Kolovetsios, depremin kendilerini etkilediğini söyleyerek, Deprem alanının içerisinde değiliz ama sonuçta bizi etkileyen bir durum. Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu da saklayamam. Herkesin endişelendiği bir durum var. En azından tesislerimizde kalıyoruz, herkes o anlamda kendini daha güvende hissediyor dedi.

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  • 18.03.2023 18:28
  • Güncelleme: 18.03.2023 19:52
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Dimitrios Kolovetsios: 'Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu saklayamam'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor’un Yunan futbolcusu Dimitrios Kolovetsios, depremin kendilerini etkilediğini söyleyerek, "Deprem alanının içerisinde değiliz ama sonuçta bizi etkileyen bir durum. Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu da saklayamam. Herkesin endişelendiği bir durum var. En azından tesislerimizde kalıyoruz, herkes o anlamda kendini daha güvende hissediyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig’de bu haftayı maç yapmadan geride bırakacak olan Yukatel Kayserispor, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalıştı. Antrenmanda sarı-kırmızılıların savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios ve kaleci Bilal Bayazit, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor karşılaşmasında aldıkları mağlubiyet dolayısıyla üzüntülerini dile getiren Kolovetsios, "Antalya maçından sonra hocamız bize biraz izin vermişti. Bu iznin hemen akabinde çalışmalara başladık. Ne yazık ki Antalya’ya karşı kötü bir skor aldık. biliyorsunuz son maçta kötü bir mağlubiyet ama şöyle de bakmak lazım; o mağlubiyette pek çok farklı oyuncu ile oynamıştık. Ne yazık ki de oyun içerisinde iyi oynayamadık Üzücü bir mağlubiyetle geri döndük. Şu anda tekrar çalışmalarımıza başlamış durumdayız. Bu dönemi iyi geçirmek istiyoruz, önümüzdeki maça iyi hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

Kolovetsios: "Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu saklayamam"

Depremlerin kendilerini olumsuz etkilediğini aktaran Kolovetsios, "Son maçta, yaşanan depremden dolayı iyi de oynayamamıştık, yorgunluk da vardı takım üzerinde. Bu mağlubiyetin etkilerinden biri olarak düşünüyorum. Tabi ki biz deprem alanının içerisinde değiliz ama sonuçta bizi etkileyen bir durum. Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu da saklayamam. Herkesin endişelendiği bir durum var. En azından tesislerimizde kalıyoruz, herkes o anlamda kendini daha güvende hissediyor" ifadelerini kullandı.

Kaleci Bilal Bayazit ise takımın eski günlerine döneceğini ifade ederek, "Uzun ara var, sık çalışıyoruz. Bence iyi çalışıyoruz. Takımı toparlamaya çalışıyoruz. Son maçta iyi bir skor alamadık. Çalışarak eski günlerimize döneceğimizden eminim. Kayserispor’da çok mutluyum. O yüzden 2 sene daha sözleşmemi uzattım. Burada çok mutluyum. Memleketimin takımında oynuyorum, gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Kayserispor, Süper Lig’de topladığı 35 puanla puan cetvelinde 7. sırada bulunuyor.

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İHA

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