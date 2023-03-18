Dimitrios Kolovetsios: Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz

Yukatel Kayserisporlu futbolcu Dimitrios Kolovetsios, 'Arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. Önümüzdeki maça tüm konsantrasyonumuzla hazırlanıyoruz' dedi.

PAYLAŞ
  • 18.03.2023 19:56
  • Güncelleme: 18.03.2023 19:56
  • 67
Dimitrios Kolovetsios: Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz

Süper Ligin 26’ncı haftasında Hatayspor ile karşılaşması gereken Kayserispor rakibi ligden çekildiği için bu hafta maç yapmayacak. Geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor’a mağlup olan sarı – kırmızılılar 4 günlük arasının ardından çalışmalarına kulüp tesislerinde başladı. Kayserisporlu futbolcular Kondisyon ve pas çalışması yaptı. Sakatlıkları devam eden Lionel Carole ile Majid Hosseini antrenmana katılmadı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmandan önce açıklama yapan Kayserisporlu oyuncu Dimitrios Kolovetsios, “Antalyaspor maçından sonra hocamız izin vermişti. Hemen akabinde çalışmalarımıza başladık. Antalyaspor maçından önce kentte depremler oldu. Bu yüzden tedirgin olduk. Uyuyamadık. Yorgun bir şekilde maça çıktı. Yeni isimlerle oynamıştık. O zaman iyi oynayamadık. Ayrıca o gün kadroda uzun zamandır oynamayan, sakatlıktan dönen arkadaşlarımız da vardı. Bunun da etkisiyle iyi bir oyun sergileyemedik.  Bir haftayı boş geçiriyoruz. Bu arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. Önümüzdeki maça tüm konsantrasyonumuzla hazırlanıyoruz. Biz deprem alanının içerisinde değiliz ama bizi etkiledi. Endişelendiğimiz bir durum var ama tesiste kalıyoruz, kendimizi güvende hissediyoruz" dedi. 
BİLAL BAYAZİT: BURADA OYNADIĞIM İÇİN GURUR DUYUYORUM 
Genç kaleci Bilal Bayazit ise, " Uzun bir araya girdik. İyi çalışıyoruz. Son maçta iyi skor alamamıştık, onu çalışarak atlatacağımızdan eminim. Deprem nedeniyle üzgünüz. Kayserispor'da çok mutluyum. Bu yüzden sözleşmemi iki yıl daha uzattım. İleride ne olur bilemem ama ben burada oynadığım için gurur duyuyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bir transfer olacaksa benim için de kulübüm içinde hayırlı olsun” diye konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Muzaffer Polat, AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı

Muzaffer Polat, AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı

Başkan Büyükkılıç, Elbistan Kayseri Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, Elbistan Kayseri Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti

Kayserisporlu Arif'e Milli davet

Kayserisporlu Arif'e Milli davet

Başkan Büyükkılıç: 'Et tırnağız, görevimizi yapıyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'Et tırnağız, görevimizi yapıyoruz'

'Her Caminin Bir Depremzede Ailesi Olsun'

'Her Caminin Bir Depremzede Ailesi Olsun'

Kayseri'de Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı

Kayseri'de Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

4
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

5
Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

6
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Musluktan deterjana birçok eşya çalan 4 şüpheli tutuklandı

Musluktan deterjana birçok eşya çalan 4 şüpheli tutuklandı

Dağtekin, KAYİMDER Başkanı seçildi

Dağtekin, KAYİMDER Başkanı seçildi

DAHA FAZLA
Dimitrios Kolovetsios: Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz

Dimitrios Kolovetsios: Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz

Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Kayseri’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Dimitrios Kolovetsios: 'Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu saklayamam'

Dimitrios Kolovetsios: 'Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu saklayamam'

Sema Karaoğlu, CHP Milletvekilliği aday adaylığına başvurdu

Sema Karaoğlu, CHP Milletvekilliği aday adaylığına başvurdu

Kooperatif mağdurları, kooperatif alacaklarını düzenleyen kanunu geri istiyor

Kooperatif mağdurları, kooperatif alacaklarını düzenleyen kanunu geri istiyor