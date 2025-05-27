Din Görevlileri Tecrübelerini Paylaştı
Kayseri İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın desteğiyle din hizmetlerinin etkinliğini artırmayı amaçlayan 'Tecrübe Paylaşımı Toplantıları'nı başlattı.
Bu buluşmalar, din görevlileri arasındaki bilgi aktarımını güçlendirmeyi ve başarılı projelerin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.
Serinin ilk toplantısı, Melikgazi İlçe Müftülüğünde görev yapan din görevlilerinin katılımıyla Dini Yüksek İhtisas Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte açılış konuşmasını İl Müftüsü Durmuş Ayvaz yaptı.
Toplantıya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz’ın yanı sıra Başkanlık Vaizi Mahmut Bektaş, Melikgazi İlçe Müftüsü Alim Yaya, Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Salih Eryiğit ve din görevlileri katıldı. Katılımcılar, sahadaki deneyimlerini paylaşarak hizmet kalitesini artırmak için yeni fikirler sundular.