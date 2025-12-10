Din Görevlilerine 'Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi'

Kayseri’de gerek altyapı noktasında kentsel dönüşüm projeleriyle, gerekse afet ve yangına yönelik çalışma ve etkinlikleri ile şehri hem imar hem de vatandaşların eğitimi anlamında afetlere hazırlıklı hale getirme gayretinde olan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultudaki faaliyetlerine devam ediyor.

Bu çerçevede yapılan iş birliği ile Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim ile devam eden tatbikata cami imamları katıldı.

“Unutmayalım ki Afetlere Hazırlıklı Olmak Bir Tercih Değil Sorumluluk Meselesidir”

Eğitim hakkında bilgiler paylaşan Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda dirençli Kayseri hedefimizin bir adımını daha atıyoruz. Afet ve acil durumlarda sığındığımız yerlerden birisi de camilerimiz. Camilerde din görevlilerimizin paniği yönetir, ilk müdahaleyi yapabilir olması bizim için çok önemli. Gerek cami içerisinde ibadet esnasında olabilecek acil durumlarda gerekse sonrasında din görevlilerimizin afet yönetimine katkısı çok büyük. Bu bağlamda müftülüğümüz ile ortak bir çalışma başlattık. Din görevlilerine afet farkındalık ve yangın eğitimleri veriyoruz. Unutmayalım ki afetlere hazırlıklı olmak bir tercih değil sorumluluk meselesidir” diye konuştu.

Takva Gençlik Merkezi Manevi Rehberi Yakup Aktepe ise Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu söz konusu programın çok özel ve bilgilendirici olduğunu vurgulayarak, Büyükşehir Belediyesi ve emeği olanlara teşekkürlerini iletti.

Melikgazi Müftülüğü Taceddin Veli Cami İmamı İsa Küçük de böyle bir toplantının çok önemli olduğunu gördüklerini ifade ederek, “Belediyemize, bunu kim hazırlamışsa kardeşlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Bu gibi eğitimlerin sık sık tekrarlanmasında fayda olduğunu görüyorum. Bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir” ifadelerinde bulundu.

Melikgazi Müftülüğü Salıbahçe Camii İmamı İrfan Kavi ise faydalı bir eğitim olduğunu dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Halkla İlişkiler Amiri Güney Odabaşı’nın sunumu ve Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı personelinin katılımı ile tatbikat ve eğitim gerçekleştirildi.