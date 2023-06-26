Din Hizmetleri Uzmanı Baktır uyardı; Kurban Bayramı öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl 28 Haziran’a denk gelecek olan Kurban Bayramı’nda milyonlarca Müslüman kurban ibadetini gerçekleştirecek. Din Hizmetleri Uzmanı Abdullah Baktır da bayram öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulundu. Baktır, “Koyun, keçi, sığır, deve cinsi hayvanlardan kurban olur. Bunun haricindeki diğer hayvanlar kurban olmaz. Kurbanlık hayvanlarda büyükbaşta 2 yaşa, küçükbaş da ise 1 yaşa dikkat edilmelidir. Yalnızca koyunda istisna olarak 6 aylık, büyük bir hayvansa yani annesinin boyundaysa kurban olur. Kurban keserken etlerin 3’e ayrılması tavsiye edilir. Fakir fukara, ihtiyaç sahibi, eş dost ve evimize ayırabiliriz. İhtiyaç sahibi çok ise çok ayırıp az ise az ayırabiliriz. Kurban Bayramı namazından önce kurban kesilmez. Namaz kılınır sonrasında kurbanlar kesilmeye başlanır ve kurban keserken hayvana eziyet etmemeye gayret edeceğiz. Bu günlerde yeme içme ve sevinç günleri olduğunu peygamber efendimiz buyuruyor. Yani bunu hem kurban keserek hem akrabayı eşi dostu ziyaret ederek dolu dolu geçirmeye özen gösterelim” şeklinde konuştu.