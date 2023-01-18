Dinozorlar, KUMSMALL ile Kayseri'ye geliyor

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSMALL öğrencilere sömestr tatilini doyasıya yaşamaları için sürpriz etkinlikler hazırladı. Bu etkinlikler arasında, dünyaya gelmiş en görkemli canlılar olan dinozorlar da yer alıyor.

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  • 18.01.2023 11:44
  • Güncelleme: 18.01.2023 11:49
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Dinozorlar, KUMSMALL ile Kayseri'ye geliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSMALL öğrencilere sömestr tatilini doyasıya yaşamaları için sürpriz etkinlikler hazırladı. Bu etkinlikler arasında, dünyaya gelmiş en görkemli canlılar olan dinozorlar da yer alıyor.

Hafta sonu ile birlikte sömestr tatiline girecek olan öğrenciler KUMSMALL AVM’de dinozorlar çağına yolculuk yapma imkanı bulacaklar. 65 milyon yıl önce nesli tükenen dinozorlar KUMSMALL AVM’nin DİNOMANİA etkinliği ile Kayseri’ye gelecek. Çocukları dinozorlar çağına götürecek olan DİNOMANİA etkinliği 20 Ocak Cuma günü başlayacak ve 29 Ocak tarihine kadar devam edecek. DİNOMANİA etkinlik alanında 4-12 yaş çocukları için her gün saat 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 ve 18.00’de farklı faaliyetler gerçekleştirilecek ve bu faaliyetlere çocuklar ücretsiz olarak katılabilecek.

İHA

Kayseri Gündem
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