Diplomatlar kayak yarışı, Erciyes'te yapılacak

Kayseri’nin gözde dağ turizmi merkezi Erciyes, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Diplomatik Kayak Yarışı’na bu yıl da ev sahipliği yapacak. Erciyes Kayak Merkezi’nin, Türkiye'nin en önemli dağ turizmi destinasyonlarından biri olma yolunda hızla ilerlediği bu özel etkinlik, çeşitli ülkelerden gelen diplomatları bir araya getiriyor.

Geçtiğimiz yıllarda Çek Cumhuriyeti tarafından yürütülen sekreterya görevini, bu yıl Slovenya Ankara Büyükelçiliği devraldı. Organizasyon öncesi yapılan hazırlık toplantısı, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Genel Müdür Zafer Akşehirlioğlu ile Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Gorazd Renčelj ve Norveç Büyükelçisi Andreas Gaardner’in katılımıyla gerçekleştirildi. Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda, organizasyonun detayları ve kış turizmine yönelik olası iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu prestijli organizasyon, Erciyes’in yalnızca Türkiye’de değil, dünya çapında tanınan bir kayak merkezi olarak yerini pekiştirmesine katkı sağlayacak.

Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde ve Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen, dünya çapında adından söz ettiren bir destinasyon haline geldi. Türkiye’nin, "Dünyanın En İyi 25 Kayak Merkezi" listesine adını yazdıran tek merkezi olan Erciyes, hem kış turizmi hem de sportif etkinlikler açısından önemli bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor.