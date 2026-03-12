Direksiyon başında cep telefonu kullanan 616 sürücüye cezai işlem

  • Haberler
Kayseri'de trafik ekiplerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalarda 616 araç/sürücüye cep telefonu, 327 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 172 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Kayseri’de trafik ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 22 araç/sürücüye modifiyeli araç, 5 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 87 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 35 araç/sürücüye sürücü belgesi geçici/daimi geri alındığı halde araç kullanmak, 2 araç/sürücüye makas atma, 327 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 11 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 96 araç/sürücüye ışık donanımı, 172 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 2 araç/sürücüye standart harici müzik sistemi bulundurmak, 616 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.

