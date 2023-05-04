Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü durağa çarptı
Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü tramvay durağına çarptı.
- 04.05.2023 09:35
- Güncelleme: 04.05.2023 09:35
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Kaza, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Erciyesevler Mahallesi Sivas bulvarında üzerinde meydana geldi. Araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay durağına çarptı.
Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Sağlık ekipleri araç sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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